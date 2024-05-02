



Топ-5 богатейших людей мира по версии Bloomberg. Кто они?

Французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно продолжает занимать первую строчку в списке богатейших людей мира.



Об этом свидетельствует новый рейтинг Bloomberg.



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Его состояние на сегодняшний день составляет 215 млрд долларов. На втором месте оказался основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с состоянием в размере 198 млрд долларов.



Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск занял третью позицию - 194 млрд долларов.



Четвертую строчку в рейтинге занял основатель Meta Марк Цукерберг - 153 млрд. Пятерку лидеров в рейтинге самых богатых людей мира замыкает основатель Microsoft Билл Гейтс - 146 млрд.