



Украина усилит "оборонку" боеприпасным заводом

В ближайшем будущем в Украине будут производиться боеприпасы по стандартам НАТО. Договоренность о строительстве боеприпасного завода достигнута между Государственным концерном "Укроборонпром" и одной из стран-членов НАТО. Накануне состоялось подписание соответствующего соглашения, сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".



Это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор.



"Производству боеприпасов по стандартам Альянса быть", – заявили в Укроборонпроме.



"С началом полномасштабного вторжения предприятия Концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год. Некоторая бронетехника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления – возвращалась в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо в полях. Таким образом, приведение в боевую готовность – в том числе после повреждений – украинской, иностранной и трофейной российской техники – это сегодня ключевая компетенция Государственного концерна "Укроборонпром"", – говорится в сообщении.



Кроме того, одно из предприятий "Укроборонпрома" получило право проводить разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины. У него есть собственный Центр гуманитарного разминирования, он имеет аккредитацию в ООН и там работают специалисты высшего класса. "Предприятие стало третьим в Украине после Вооруженных сил и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которое может обезвреживать и утилизировать боеприпасы", – сообщили в "Укроборонпроме".

