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Тысячи госслужащих получили прибавку к зарплате
08.03.2023 12:37 Аркадий Бочаровский

Тысячи госслужащих получили прибавку к зарплате

Министерство финансов Израиля и Комиссия по гражданской службе повысили заработную плату работникам, работающим по индивидуальным контрактам, которые не связаны коллективными договорами. Было решено, что эти сотрудники получат прибавку к зарплате в размере 5,26%, что отражает рост индекса потребительских цен в 2022 году.

Надбавка была включена в платежную ведомость за февраль, которую сотрудники получили в последние дни. 

Зарплата высших чиновников, депутатов Кнессета и министров, уже увеличилась в начале года на 5,1% после того, как общественная комиссия рекомендовала не принимать механизм, диктовавший повышение на 12%.
 

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