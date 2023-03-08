



Тысячи госслужащих получили прибавку к зарплате

Министерство финансов Израиля и Комиссия по гражданской службе повысили заработную плату работникам, работающим по индивидуальным контрактам, которые не связаны коллективными договорами. Было решено, что эти сотрудники получат прибавку к зарплате в размере 5,26%, что отражает рост индекса потребительских цен в 2022 году.



Надбавка была включена в платежную ведомость за февраль, которую сотрудники получили в последние дни.



Зарплата высших чиновников, депутатов Кнессета и министров, уже увеличилась в начале года на 5,1% после того, как общественная комиссия рекомендовала не принимать механизм, диктовавший повышение на 12%.

