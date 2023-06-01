



Трафик вырастет в 190 раз через два года: В Японии представили фотонную сеть

“Телекоммуникационные компании и NTT с точки зрения контента сталкиваются с серьезными проблемами из-за скачка интернет-трафика. К 2025 году объем данных в сетях вырастет в 90 раз, а интернет-трафик – в 190 раз”, – прогнозирует Ока Ацуко, руководитель отдела исследований и разработок NTT, на израильско-японской конференции Calcalist в Токио.



“В Японии нас считают местной компанией, но у нас есть обширные международные операции с 900 дочерними компаниями и 333 000 сотрудников по всему миру. Два года назад мы также создали наш инновационный центр в Израиле в рамках усилий по решению проблем будущего”, – сообщила она.



Ацуко представила самый крупный и амбициозный проект, которым в настоящее время руководит NTT – создание инновационной сети IOWN на основе инновационной оптической и беспроводной сети.



“Это инновационная сеть, которая должна снизить потребление электроэнергии и в то же время обеспечить быструю связь в соответствии с растущими требованиями сегодняшнего дня. Сеть является фотонной, что означает, что она преобразует электрические сигналы в оптические и, таким образом, обеспечивает более быстрый трафик в сетях”, – объяснила она. “Это очень амбициозный проект, и мы понимаем, что NTT не сможет справиться с ним в одиночку, поэтому мы сотрудничаем со многими компаниями и многими академическими учреждениями для продвижения наших усилий”.