



Средняя зарплата в Израиле упала ниже 12 000 шекелей

Средняя месячная зарплата в Израиле в октябре 2022 года составляла 11 809 шекелей по сравнению с 12 214 шекелей в сентябре, но выросла на 4,3% с 11 324 шекелей по сравнению с октябрем 2021 года, сообщает Центральное статистическое бюро.



Предварительные данные показывают, что средняя заработная плата в ноябре 2022 года немного выросла по сравнению с октябрем до 11 880 шекелей, что на 4,7% больше, чем 11 351 шекелей год назад. Поскольку инфляция за последний год составила 5,3%, реальная заработная плата снизилась.



В технологическом секторе средняя зарплата в октябре 2022 года составляла 27 188 шекелей, что на 4,4% больше, чем 26 038 шекелей в октябре 2021 года, но и здесь рост не смог компенсировать инфляцию.



В октябре 2022 года в сфере IT-технологий было занято 389 000 рабочих мест, что на 7,7% больше, чем в октябре 2021 года, а общее количество рабочих мест в экономике выросло на 3,2%.



10% рабочих мест в израильской экономике приходится на IT- сектор.