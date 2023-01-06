



СМИ: Абрамович переписал миллиардные трасты на детей до начала войны

Незадолго до того, как против российского олигарха были введены санкции, в трасты, владеющие активами Романа Абрамовича на миллиарды долларов, были внесены поправки, чтобы передать бенефициарное владение его детям.



Об этом сообщает британская газета The Guardian. По информации газеты, 10 секретных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны в Украине.



Отмечается, что масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения.



Поправки сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов, хотя общая стоимость может быть намного выше.