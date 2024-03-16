



Счет на триллионы: хуситы угрожают финансовым транзакциям

Атаки йеменских хуситов в Красном море угрожают финансовым транзакциям суммой в 10 трлн долларов, которые ежедневно проходят по подводным кабелям.



Об этом говорится в материале газеты Financial Times.



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Уточняется, что компании вынуждены перенаправлять свой трафик из-за угрозы, что кабели будут повреждены.



В связи с этим, ухудшается качество видеотрафика, финансовых операций и облачных приложений.



В конце февраля было известно как минимум о четырех поврежденных подводных кабелях в красном море, из-за чего был нарушен интернет-трафик.