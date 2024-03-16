Новости » Экономика
Счет на триллионы: хуситы угрожают финансовым транзакциям
16.03.2024 08:26 Алина Груднева

Счет на триллионы: хуситы угрожают финансовым транзакциям

Атаки йеменских хуситов в Красном море угрожают финансовым транзакциям суммой в 10 трлн долларов, которые ежедневно проходят по подводным кабелям.

Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что компании вынуждены перенаправлять свой трафик из-за угрозы, что кабели будут повреждены.

В связи с этим, ухудшается качество видеотрафика, финансовых операций и облачных приложений. 

В конце февраля было известно как минимум о четырех поврежденных подводных кабелях в красном море, из-за чего был нарушен интернет-трафик.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы