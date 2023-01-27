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Самый богатый человек Азии пострадал от обвинений в мошенничестве
27.01.2023 20:11 Ольга Белозерова

Самый богатый человек Азии пострадал от обвинений в мошенничестве

Индийский миллиардер Гаутам Адани, считавшийся самым богатым человеком Азии, потерял более 20 миллиардов долларов после того, как его обвинили в мошенничестве. 

Инвесторы покинули компании Адани, а акции флагманской фирмы Adani Enterprises упали почти на 20%, сообщает ВВС. Кроме этого, Адани опустился с третьего места в списке богатых людей Forbes на седьмое.

Hindenburg Research, фирма, которая специализируется на "коротких продажах", опубликовала отчет, в котором обвинила Adani Group в десятилетиях "дерзких" сделок и мошенничестве.

Adani Group отклонила отчет как "злонамеренный". Фирма заявила, что рассматривает возможность судебного иска против Hindenburg Research.

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