



Самый богатый человек Азии пострадал от обвинений в мошенничестве

Индийский миллиардер Гаутам Адани, считавшийся самым богатым человеком Азии, потерял более 20 миллиардов долларов после того, как его обвинили в мошенничестве.



Инвесторы покинули компании Адани, а акции флагманской фирмы Adani Enterprises упали почти на 20%, сообщает ВВС. Кроме этого, Адани опустился с третьего места в списке богатых людей Forbes на седьмое.



Hindenburg Research, фирма, которая специализируется на "коротких продажах", опубликовала отчет, в котором обвинила Adani Group в десятилетиях "дерзких" сделок и мошенничестве.



Adani Group отклонила отчет как "злонамеренный". Фирма заявила, что рассматривает возможность судебного иска против Hindenburg Research.