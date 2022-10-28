



РФ потеряла статус ключевого экспортера ископаемого топлива

Из-за вторжения в Украину Россия навсегда потеряла статус ключевого экспортера ископаемого топлива...



Международное энергетическое агентство обнародовало годовой отчет, в котором среди прочего выделило ряд основных потерь России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.



До 24 февраля 2022 года Россия была крупнейшим в мире экспортером ископаемого топлива, но после начала войны она потеряла этот статус и своего основного клиента – Европу.



Российский экспорт ископаемого топлива никогда не вернется к уровню 2021 года, а переориентация России на азиатские рынки особенно сложна, когда речь идет о природном газе.



Доля России в международной торговле энергоносителями, которая в 2021 году составляла около 20%, упадет до 13% в 2030-м.



В долгосрочной перспективе одним из последствий действий России является то, что время быстрого роста спроса на газ подходит к концу.



Кроме того, глава МЭА Фатих Бироль отметил, что в результате падения продаж нефти и газа к 2030 году Россия потеряет около $1 трлн доходов от экспорта.