



Путин: в аптеках наблюдается дефицит лекарств

Президент России Владимир Путин объявил о том, что в российских аптеках наблюдается дефицит лекарственных средств.



Такое заявление, по данным росСМИ, он сделал во вторник, 24 января.



"Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них", - сообщил Путин.



Согласно источникам, в доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, наблюдаются проблемы из-за транспортных, страховых и таможенных препятствий, а также другие ограничительные меры на фоне западных санкций.