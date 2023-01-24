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Путин: в аптеках наблюдается дефицит лекарств
24.01.2023 14:56 Алина Груднева

Путин: в аптеках наблюдается дефицит лекарств

Президент России Владимир Путин объявил о том, что в российских аптеках наблюдается дефицит лекарственных средств.

Такое заявление, по данным росСМИ, он сделал во вторник, 24 января.

"Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них", - сообщил Путин.

Согласно источникам, в доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, наблюдаются проблемы из-за транспортных, страховых и таможенных препятствий, а также другие ограничительные меры на фоне западных санкций.

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