



Профицит бюджета Израиля продолжает сокращаться

В Израиле за 12 месяцев до января 2023 года профицит бюджета составил 0,3% ВВП.



По данным главного бухгалтера минфина, он снизился с 0,6% в конце декабря 2022 года.



В январе государственные доходы превышали госрасходы. В январе расходы нового правительства составили 30,1 млрд шекелей, что на 2,6% больше, чем ща аналогичный период прошлого года.



Доходы государства в прошлом месяце составили 43,8 млрд шекелей, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.



В свою очередь, налоговые поступления от рынка капитала упали на 56% и составили всего 200 млн шекелей.

