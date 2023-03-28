



Продлены налоговые льготы для жителей Акко и Тверии

Во вторник, 28 марта, министр финансов Бецалель Смотрич и председатель финансовой комиссии Моше Гафни решили продлить на три года налоговые льготы для жителей Акко, Тверии и ряда других органов власти.



По словам главы минфина, коалиция сдержала свое обещание.



"Мы обещали и сдержали свое обещание. Я благодарю председателя финансовой комиссии Гафни за завершение процесса продления налоговых льгот", - подчеркнул Смотрич.



По его словам, укрепление периферии является не просто лозунгом, а обязательством.



"Мы продолжаем работать на благо граждан Израиля", - резюмировал он.