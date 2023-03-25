



Прибыль Xiaomi превзошла ожидания, несмотря на резкое падение рынка смартфонов

Третий по величине в мире производитель смартфонов достиг положительных результатов по прибыли, пережив сложный квартал, завершающий год, пишет Bloomberg.



За три последних месяца 2022 года поставки смартфонов резко сократились, но пекинской компании все же удалось зафиксировать чистую прибыль в размере 1,5 млрд юаней ($218 млн), что выше среднего прогноза аналитиков в 800 млн юаней. Доход за квартал составил 66 млрд юаней. Аналитики прогнозировали 65 млрд юаней.



Компания находится на пути к достижению своей цели по массовому производству умных электромобилей в первой половине 2024 года. Миллиардер, соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь сделал приоритетом расширение в растущий сектор электромобилей и пообещал миллиарды долларов инвестиций в это дело.



Xiaomi - один из самых поздних потенциальных участников китайского сектора электромобилей, который уже изобилует конкурентами, включая более известные компании BYD и Nio. В 2022 году компания потратила 3,1 млрд юаней на умные электромобили и связанные с ними инициативы, говорится в материалах дела.



Глобальные поставки смартфонов Xiaomi упали на 26,3% в четвертом квартале - самое резкое падение среди всех производителей - на фоне снижения спроса по всему миру. Тем не менее, 33,2 млн устройств, поставленных компанией за этот период, оказалось достаточно, чтобы обойти местных конкурентов и сохранить за собой звание бренда смартфонов № 3 в мире после Apple и Samsung.