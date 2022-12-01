



Оператор чешских АЭС ČEZ приобрел 100% акций компании Škoda JS

Оператор чешских АЭС ČEZ приобрел 100% акций компании Škoda JS – производителя оборудования для атомных электростанций



Это соглашение ČEZ решило потенциальную проблему, ведь в 2004 году Škoda JS вошла в состав российской машиностроительной группы ОМЗ, подконтрольной Газпромбанку. Поэтому компании угрожали антироссийские санкции, что могло повлиять на ключевые поставки для АЭС.



Операцию одобрили четыре антимонопольных органа в Чехии, Венгрии, Словакии и Украине.



"Škoda JS является нашим ключевым поставщиком, и, получив контроль над этой компанией, мы значительно усилили нашу энергетическую безопасность. Антимонопольное производство было непростым, особенно учитывая военное положение в Украине. Мы рады, что нам удалось успешно завершить сделку", – сказал Богдан Зронек, директор отдела ядерной энергетики ČEZ.