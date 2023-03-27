



Лос-Анджелес обогнал Шанхай в рейтинге мировых финансовых центров

Родина Голливуда обогнала коммерческую столицу Китая в новом рейтинге ведущих мировых финансовых центров.



Лос-Анджелес занял шестое место в Индексе глобальных финансовых центров (GFCI), оттеснив Шанхай на седьмое место. Между тем, Чикаго и Бостон вошли в первую десятку, опередив Пекин и Шэньчжэнь.



В верхней части списка изменений не произошло. Нью-Йорк и Лондон остались на двух первых местах, а Сингапур сохранил за собой третье место, которое он отвоевал у Гонконга, пострадавшего от Ковида в прошлом году.



Другие результаты отчета таковы:

Сеул вошел в первую десятку, а Париж выбыл из нее.

Сан-Диего поднялся на 20 позиций вверх, заняв 39-е место.

Британские Виргинские острова упали сильнее всех, опустившись на 16 мест до 39-го места.

Дубай стал самым высокорейтинговым городом Ближнего Востока, заняв 22-е место.

Австралийские Сидней и Мельбурн заняли 15-е и 28-е место соответственно.

В рейтинге 120 финансовых центров используются данные, полученные от тысяч специалистов в области финансовых услуг, ответивших на вопросы онлайн-анкеты.