



Лапид: все подешевеет



С 1 января 2023 года правительство Израиля отменяет израильские стандарты для продуктов питания и переходит на европейский стандарт.



В практических терминах это означает отмену 97 израильских стандартов и процесса сертификации для них.



Целью этой меры является открытие израильского рынка для снижения уровня стоимости жизни.



Отмена израильских стандартов, как предполагается, приведет к росту импорта продовольствия и развитию местного производства. Речь идет о шоколаде, овощах, спагетти, рисе, сухофруктах, джемах, замороженных продуктах, специях, сухих супах, кетчупе, горчице, майонезе, чае, молочных продуктах и мороженом.



Указанные 97 стандартов будут отменяться четырьмя волнами до 2026 года. Уже 1 января 2023 года отменят 60 стандартов. В дополнение к этому 19 стандартов будут “практически полностью отменены”.



Министерство здравоохранения изучит еще 13 стандартов, а комитет по стандартам намерен одобрить принятие 27 европейских и американских стандартов.



Премьер-министр Яир Лапид заявил: “Правительство настояло на том, чтобы отменить излишнюю регуляцию ради снижения уровня стоимости жизни и открыть рынок для конкуренции. Следуя указаниям правительства управление регуляции работает с различными министерствами ради блага граждан. Процесс принятия европейских стандартов снизит стоимость жизни, и мы продолжим работать на благо граждан Израиля, с тем. чтобы они могли потреблять разнообразные и безопасные продукты приемлемым ценам”.