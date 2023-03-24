



Крупнейшая сахарная компания Мозамбика приостановила экспорт из-за наводнения

Крупнейшая сахарная компания Мозамбика приостановила экспорт сахара как минимум на два месяца из-за затопления своих плантаций тростника.



Производитель сахара Асукарейра де Хинаване сослался на трудности с транспортировкой грузов по железной дороге в порт Мапуту, поскольку линия Лимпопо не работает.



Представитель компании пояснил, что приостановка экспорта будет гарантировать доступность сахара на местном рынке.



Хинаване потерял около 2000 гектаров сахарного тростника, часть из которых принадлежит мелким фермерам.



Компания производит около 340 000 тонн сахара в год, в том числе 90 000 тонн белого рафинированного сахара, экспортируя 10 000 тонн на европейские рынки.

