



Китай заключил сделку с Бразилией и добивается расположения Саудовской Аравии

Пекин стал крупнейшим торговым партнером Бразилии. В 2022 году объем двусторонней торговли Китая и Бразилии составил рекордные 150,5 миллиардов долларов США. Китай на этой неделе заключил сделку с Бразилией о торговле валютами двух стран, сообщает The Straits Times со ссылкой на информационное агентство AFP. Соглашение было первоначально достигнуто в январе, а затем подписано в этом месяце после китайско-бразильского бизнес-форума высокого уровня в Пекине.



Соглашение означает, что Бразилия не будет использовать доллар США в качестве валюты в своих крупных торговых и финансовых операциях с Китаем. Вместо этого две страны будут напрямую обменивать китайский юань на реал и наоборот. Сделки будут выполняться Промышленно-торговым банком Китая и Банком коммуникаций BBM. Но Бразилия – это только первый сигнал того, что стало глобальным экономическим цунами, поскольку Китай начинает оказывать влияние на мировой валютный рынок.



В настоящее время Пекин работает над тем, чтобы убедить нефтяного гиганта Саудовскую Аравию продавать хотя бы часть своей нефти в китайских юанях, а не в долларах США. Переговоры велись в течение последних шести лет, но в этом году они внезапно активизировались из-за охлаждения отношений Эр-Рияда на Вашингтон усилился.



По данным Управления энергетической информации США, в последние годы США значительно сократили свой ежедневный импорт саудовской нефти, снизив его с 2 миллионов баррелей до менее 0,5 миллиона баррелей в день. Китай, в свою очередь, оказался более надежным заказчиком. Саудовская Аравия стала главным поставщиком Пекина, увеличив экспорт сырой нефти в Китай до 1,76 миллионов баррелей в день.



Пекин покупает более 25% экспортируемой саудовской нефти. Саудовская Аравия экспортирует около 6,2 миллионов баррелей сырой нефти в день. Около 8% этих продаж осуществляются в долларах – Эр-Рияд торгует нефтью исключительно в долларах с 1974 года, – но теперь это может измениться.



Китай инвестирует в такие проекты, как футуристический новый город в пустыне Неом в Эр-Рияде, и помогает Саудовской Аравии создавать собственные баллистические ракеты. Более того, Пекин долгое время был мировой ядерной державой и теперь делится своим опытом с Эр-Риядом, который ответил взаимностью, направив приглашение президенту Китая Си Цзиньпину посетить страну в этом году.



Переговоры, которые будут оцениваться в юанях, валюте Китая, по поводу будущих контрактов с нефтяной компанией Саудовской Аравии продолжаются.