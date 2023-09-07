



Израиль построит водородный трубопровод в страны Персидского залива и Европу

Министр энергетики и водных ресурсов Исраэль Кац представил амбициозный план по созданию наземного и подводного энергетического коридора, который соединит страны Персидского залива, Израиль и Европу.



"Мы ведем переговоры по этому вопросу", - отметил он.



По словам Каца, этот проект предусматривает прокладку кабелей для передачи экологически чистой электроэнергии и строительство водородного трубопровода.



Это должно изменить энергетический ландшафт с точки зрения энергетики, экономики и геополитики.