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Израиль построит водородный трубопровод в страны Персидского залива и Европу
07.09.2023 16:08 Алина Груднева

Израиль построит водородный трубопровод в страны Персидского залива и Европу

Министр энергетики и водных ресурсов Исраэль Кац представил амбициозный план по созданию наземного и подводного энергетического коридора, который соединит страны Персидского залива, Израиль и Европу. 

"Мы ведем переговоры по этому вопросу", - отметил он.

По словам Каца, этот проект предусматривает прокладку кабелей для передачи экологически чистой электроэнергии и строительство водородного трубопровода.

Это должно изменить энергетический ландшафт с точки зрения энергетики, экономики и геополитики.

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