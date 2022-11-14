



Изменение климата делает еду дороже, некоторые продукты могут исчезнуть совсем

Отчет исследовательского центра Energy and Climate Intelligence Unit показывает, что изменение климата и рост цен на энергоносители значительно увеличили счета среднего британца за еду. В этом году домохозяйства потратили на продукты питания на 11,4 млрд. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущем году. Такая же ситуация наблюдается и в других странах.



В отчете отмечается, что резкий рост цен на продукты питания вызван не только вторжением России в Украину или повышением цен на горючее, но и потеплением климата. В этом году европейские, в том числе британские культуры сильно пострадали от рекордной жары и связанной с ней засухи. Рынок Великобритании также пострадал от разрушительного наводнения, с которым сражался Пакистан, второй по величине импортер риса в Великобритании.



По мнению авторов отчета, стабилизация цен на ископаемое топливо не поможет, поскольку его дальнейшее использование повлечет за собой продолжение роста глобальной температуры, что приведет к дальнейшим экстремальным погодным явлениям.



В отчете отмечается, что в последние годы Европа все больше испытывает проблемы, связанные с изменением климата. Это влияет, например, на меньшие урожаи риса и кукурузы в Италии, оливок в Испании и ячменя в Великобритании. Последующее повышение температуры может привести к снижению урожайности кукурузы в южной Европе до 50 процентов. Пессимистические прогнозы говорят даже о том, что не хватит шоколада, кофе, авокадо, черники, слив, вишни, персиков, абрикосов, бананов, кукурузы, нута, арахиса и пшеницы.



Международная группа экспертов по устойчивым продовольственным системам (IPES) недавно высказала подобные опасения. Кроме того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), до 40% продовольственных культур в мире ежегодно теряется из-за вредителей и болезней растений, и изменение климата оказывает огромное влияние на их распространение. Эксперты прогнозируют, что в сочетании с глобальными конфликтами изменение климата может повысить цены на продовольствие еще на 8,5% к 2027 году.