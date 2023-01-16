



Экспорт иранской нефти достиг нового максимума вопреки санкциям США

Экспорт иранской нефти, согласно компаниям, которые отслеживают потоки, в связи с увеличением поставок в Китай и Венесуэлу, достиг нового максимума за последние два месяца 2022 года и уверенно начал 2023 год, сообщает Reuters.



Экспорт нефти Тегерана был ограничен с тех пор, как Вашингтон в 2018 году вышел из ядерного соглашения 2015 года и вновь ввел санкции, направленные на ограничение экспорта нефти и связанных с этим доходов правительства Ирана. Однако, экспорт вырос во время правления Байдена, стремящегося возродить ядерную сделку, и, по некоторым оценкам, достиг самого высокого уровня с 2019 года. Это происходит, несмотря на задержки в переговорах и конкуренцию со стороны дешевой российской нефти.



Консультант по энергетике SVB International заявил, что экспорт сырой нефти Ирана в декабре в среднем составил 1,137 миллиона ​​баррелей в сутки, что на 42 000 баррелей в сутки больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем за 2022 год, о котором SVB сообщила на основе оценок, приведенных ранее.



“Снижение китайского спроса и российских поставок в Китай стало для Ирана серьезной проблемой. Большая часть его нефти по-прежнему идет на Дальний Восток, в конечном счете, в Китай. Иран также помогает Венесуэле экспортировать свою нефть”, – сообщил консультант.



Адриенн Уотсон, представитель Совета национальной безопасности в Белом доме, заявила, что администрация строго следит за соблюдением санкций, и “макроэкономические показатели Ирана ясно подтверждают это”.



Китай является крупнейшим покупателем нефти Ирана. По словам аналитиков, чтобы избежать санкций, большая часть иранской нефти, экспортируемой в Китай, переименовывается в сырую нефть из других стран. Кроме того, Иран в прошлом году расширил свою роль в Венесуэле, также находящейся под санкциями США, направив поставки легкой нефти на переработку и разбавителей для производства сырой нефти, пригодной для экспорта.



По словам аналитиков Vortexa, декабрьский импорт иранской нефти в Китай достиг нового рекорда в 1,2 млн баррелей в сутки, что на 130% больше, чем годом ранее.



“Большая часть этих поставок пришлась на Шаньдун, где независимые нефтеперерабатывающие заводы со второй половины 2022 года перешли на уцененные сорта на фоне вялого внутреннего спроса и снижения рентабельности переработки”, – говорится в сообщении компании.



Пресс-служба МИДа Китая ответила на комментарии агентства: “Законное и разумное сотрудничество между Китаем и Ираном в рамках международного права заслуживает уважения и защиты”.



Возобновление ядерной сделки позволит Ирану увеличить продажи бывшим покупателям, таким как Южная Корея и Европа. Тем не менее с сентября переговоры зашли в тупик, и специальный посланник Вашингтона по Ирану заявил в ноябре, что подавление Тегераном антиправительственных протестов и продажа беспилотников России отвлекли внимание Вашингтона от сделки.