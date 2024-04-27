



В МОК ответили, в каком случае дисквалифицируют на Олимпиаде атлетов из РФ

Если российские атлеты, выступающие в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, начнут размахивать флагом РФ или демонстрировать "Z", их дисквалифицируют.



Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.



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Он напомнил, что на Олимпиаде запрещены подобные демонстрации как на самих соревнованиях, так и на церемонии награждения.



Что примечательно, мэр Парижа Анн Идальго выступала против участия спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпийских играх. Она объявила в конце марта, что этим спортсменам в Париже рады не будут.

