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В МОК ответили, в каком случае дисквалифицируют на Олимпиаде атлетов из РФ
27.04.2024 12:42 Алина Груднева

В МОК ответили, в каком случае дисквалифицируют на Олимпиаде атлетов из РФ

Если российские атлеты, выступающие в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, начнут размахивать флагом РФ или демонстрировать "Z", их дисквалифицируют.

Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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Он напомнил, что на Олимпиаде запрещены подобные демонстрации как на самих соревнованиях, так и на церемонии награждения.

Что примечательно, мэр Парижа Анн Идальго выступала против участия спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпийских играх. Она объявила в конце марта, что этим спортсменам в Париже рады не будут.
 

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