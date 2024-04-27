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В Кремле ответили на данные о причастности Путина к смерти Навального
27.04.2024 12:33 Алина Груднева

В Кремле ответили на данные о причастности Путина к смерти Навального

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает "пустыми рассуждениями" выводы американской разведки относительно того, что президент РФ Владимир Путин не отдавал прямой приказ убивать оппозиционера Алексея Навального в Кремля.

По его словам, он читал материал газеты Wall Street Journal, который был опубликован в субботу, 27 апреля.

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"Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории", - ответил Песков.
 

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