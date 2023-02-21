



Citigroup: Шекель может рухнуть

Американская валюта подскочила сегодня почти на 2% до 3,64 шекеля, евро - на 1,7% до 3,88 шекеля.



Citigroup делает ставку - цена доллара подскочит на 9% и он будет торговаться на уровне 3,95 шекеля - "валюта продолжает находиться под давлением из-за политического беспокойства". Напомним, что вчера банк повысил процентную ставку на 0,50% до 4,25%.



Курс шекеля падает после того, как Кнессет вчера вечером утвердил в первом чтении первый законопроект, вынесенный на голосование в рамках законодательных изменений, и несмотря на восьмое подряд повышение процентных ставок Банком Израиля вчера.



Доллар подскочил на 1,9% до 3,64 шекеля - после того, как ранее подскочил на 2,4% до самого высокого уровня с марта 2020 года.

