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Citigroup: Шекель может рухнуть
21.02.2023 20:42 Аркадий Бочаровский

Citigroup: Шекель может рухнуть

Американская валюта подскочила сегодня почти на 2% до 3,64 шекеля, евро - на 1,7% до 3,88 шекеля.

Citigroup делает ставку - цена доллара подскочит на 9% и он будет торговаться на уровне 3,95 шекеля - "валюта продолжает находиться под давлением из-за политического беспокойства". Напомним, что  вчера банк повысил процентную ставку на 0,50% до 4,25%.

Курс шекеля падает после того, как Кнессет вчера вечером утвердил в первом чтении первый законопроект, вынесенный на голосование в рамках законодательных изменений, и несмотря на восьмое подряд повышение процентных ставок Банком Израиля вчера.

Доллар подскочил на 1,9% до 3,64 шекеля - после того, как ранее подскочил на 2,4% до самого высокого уровня с марта 2020 года.
 

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