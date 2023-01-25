



Число безработных в сфере высоких технологий выросло на 20%

Служба занятости Израиля сообщает о том, что число претендентов на получение пособия по безработице в сфере высоких технологий выросло почти на 20% за два месяца.



Служба занятости сообщает о значительном увеличении числа разработчиков программного обеспечения и инженеров, зарегистрированных в качестве ищущих работу в декабре, и, с другой стороны, о сокращении получателей пособий по безработице. Общее число ищущих работу немного увеличилось и составило 88,8 тысяч человек.



Служба занятости сообщает о значительном увеличении числа "сильных" соискателей работы из высокотехнологичной отрасли, а также об обнадеживающем снижении числа получателей пособий гарантированного дохода, число которых еще больше сократилось и достигло в декабре лишь 54 000.



Из этих данных становится ясно, что в последнем месяце 2022 года возобновилась тенденция, характерная для рынка труда с апреля: в то время как число претендентов на пособие по безработице увеличилось и составило 88,8 тыс. в декабре, что на 0,66% больше, чем в предыдущем месяце, число претендентов на пособие по гарантированному доходу уменьшилось и составило всего 54,4 тыс., один из самых низких показателей за последние два десятилетия, по сравнению с 55,2 тыс. в ноябре.