



Британская армия оснастит оружие израильским смарт-прицелом: как он работает

Королевские вооруженные силы Великобритании закупят своим солдатам смарт-прицелы SMASH для улучшения возможностей в борьбе с БПЛА. Об этом сообщает Defense Brief.



Израильская компания Smart Shooter разработала разумный прицел SMASH. Комплекс должен отдать предпочтение военным при поражении небольших коптеров. У компании заказали 225 прицелов на сумму 5,9 млн долларов. Они поступят в подразделения очень высокой готовности британской армии к концу 2023 года.



Также есть функция заключения контракта на дополнительные прицелы для подразделений ближнего боя в Сухопутных силах, ВМС и Королевских ВВС.

"Прицел SMASH предлагает значительное улучшение для операторов ближнего боя во всех трех видах вооруженных сил, предоставляя тактическое преимущество солдатам, ведущим боевые действия без экипировки, в противостоянии с небольшими БПЛА", – заявил командир Марк Боуден.



SMASH автоматически обнаруживает и захватывает цели в поле зрения оператора, а также подсвечивает их в рамках. Когда военный выбирает цель и нажимает спусковой крючок, система помогает нацелиться и уничтожить БПЛА. Огонь не будет открыт до тех пор, пока прицел не будет приведен четко на цель. Таким образом, каждый шар должен поражать объект.



В настоящее время прицельный комплекс SMASH использует армии США и Нидерландов.