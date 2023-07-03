



Я счастлив быть в сердце мира: Моррисси дал первый из двух концертов в Израиле

Экс-фронтмен английской группы The Smiths Сти́вен Па́трик дал концерт в Амфи Шуни в Биньямине 2 июля вечером.



Все 1350 мест отреставрированного римского амфитеатра были битком набиты преданными поклонниками.



Певец планирует дать еще один концерт 4 июля в Тель-Авиве.

Мо́ррисси

“Я очень счастлив быть здесь, в Божьей стране, в сердце мира”, – сказал Моррисси на сцене, что вызвало одобрение его преданных израильских фанатов.



Певец исполнил 19 песен, включая три хита The Smiths.

