Я счастлив быть в сердце мира: Моррисси дал первый из двух концертов в Израиле
Экс-фронтмен английской группы The Smiths Сти́вен Па́трик дал концерт в Амфи Шуни в Биньямине 2 июля вечером.
Все 1350 мест отреставрированного римского амфитеатра были битком набиты преданными поклонниками.
Певец планирует дать еще один концерт 4 июля в Тель-Авиве.
Мо́ррисси
“Я очень счастлив быть здесь, в Божьей стране, в сердце мира”, – сказал Моррисси на сцене, что вызвало одобрение его преданных израильских фанатов.
Певец исполнил 19 песен, включая три хита The Smiths.