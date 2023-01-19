



"Верность", ревность и секс

23 января в АНУ – музее еврейского народа, состоится десятое заседание киноклуба «Своими глазами», организованного в партнерстве с книжным магазином «Бабель» и фондом НАДАВ.



После премьеры в 2019 году фильма «Верность», киноведы, кинокритики и даже зрители, которые часто с ними не соглашаются, дружно признали картину революционной. Молодая режиссер Нигина Сайфуллаева, дебютировавшая в 2014 году с полным метром «Как меня зовут», сразу заявила о себе как о ломающем стереотипы и табу, в том числе и сексуальные, авторе. После же выхода «Верности» стало понятно, что никогда еще на российском экране столь откровенно и смело не говорили о сексе и сексуальности.





Первое название картины было «Ревность». Изменив его на «Верность», Нигине удалось придать картине другую интонацию, настроение. Герои фильма – молодая пара: она – акушер-гинеколог, он – актер. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Из-за подозрений, что муж завёл роман на стороне, вместо выяснения отношений, жена погружается в параллельную жизнь со множеством случайных связей.



Жену сыграла молодая актриса Евгения Громова, роль мужа досталась известному и любимому зрителями Александру Палю. Также в картине снялись Алексей Агранович, Анна Котова-Дерябина и другие.







Как написал о фильме «Верность» кинокритик Антон Долин: «Верность» Нигины Сайфуллаевой — маленькая революция. Революция, потому что никогда еще в российском кино не было такого градуса откровенности и чувственности».



В 2020 году Нигина Сайфуллаева со съемочной командой фильма показывала «Верность» в Израиле. Сейчас Нигина снова здесь, и у зрителей кинопоказа будет возможность обсудить фильм с режиссером и соавтором сценария.







Сбор гостей в 19:00, начало просмотра в 19:30, открытое обсуждение с режиссером, которое проведет Рома Либеров в 21:00.



Трейлер фильма - https://clck.ru/33D5JJ

23 января 2023 года, АНУ – музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.

Билеты: cutt.ly/C-Club



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