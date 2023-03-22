



Венский музей криво развесил картины, присоединившись к климатическим активистам

В Музее Леопольда в Вене 15 картин из основной коллекции повесили криво, сообщило во вторник, 21 марта, пишет DW. Смысл данной акции - экологический. Руководство музея решило напомнить общественности о проблеме глобального потепления.



Картины перекошены ровно на столько градусов, на сколько потеплело в тех местах, которые изображены на полотнах: в районе австрийского озера Аттерзе, в Предальпах или на побережье Атлантики. Эти природные зоны с их уникальными характеристиками могут попросту исчезнуть, заявляют в музее. Рядом с каждым полотном посетители найдут информацию о том, что надо делать, чтобы приостановить изменение климата. Информация доступна и онлайн на сайте Музея Леопольда.



Напомним, в ноябре 2022 года два экоактивиста из движения "Последнее поколение" облили нефтью картину "Смерть и жизнь" австрийского художника Густава Климта, выставленную в Музее Леопольда в Вене. Сотрудники учреждения решили не дожидаться повторения и принять превентивные меры: объединив усилия с австрийской природоохранной организацией Climate Change Centre Austria (CCCA), провести свою собственную экоакцию.



"Таким образом мы заявляем о нашей солидарности с устремлениями движения в защиту климата", - отметил директор Музея Леопольда Ханс-Петер Випплингер.



Музей Леопольда входит в состав венского Музейного квартала и является одним из самых посещаемых в австрийской столице. Назван он по имени основателя: коллекционера Рудольфа Леопольда. Среди сдвинутых ради акции картин - полотна Густава Климта, Эгона Шиле, Мари Эгнер и других именитых мастеров.