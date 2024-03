Вандалы испортили новую работу Бэнкси

В Лондоне неизвестные испортили новую работу художника Бэнкси в Ислингтон.



По данным Telegraph, изображение дерева было испорчено белой краской буквально через два дня после того, как оно было нанесено на фасад здания.



В итоге, местным властям пришлось установить ограждение. Информация о задержаниях не поступала.

We’re really pleased that this amazing #Banksy artwork appeared in Islington over the weekend!



It’s created a real buzz in the borough and beyond, and we very much want it to stay. So, it’s sad to see that it’s been defaced. (1/3) pic.twitter.com/ut81Tca79u