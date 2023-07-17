



В Тель-Авиве бесплатно покажут оперу “Мадам Баттерфляй”

Следуя уже двухдесятилетней традиции, муниципалитет Тель-Авива-Яффо и Израильская опера организуют 3 августа в Ганей-Иегошуа постановку “Мадам Баттерфляй”.



Опера в парке, инициированная мэром Тель-Авива-Яффо Роном Хульдаи , очаровывает публику всех возрастов, собирая тысячи посетителей. Хульдаи сказал, что он ввел “традицию, вдохновленную верой в то, что каждый человек в стране заслуживает возможности наслаждаться искусством и, в частности, оперой”.



Это специальное представление всеми любимой “Мадам Баттерфляй” , написанное известным итальянским композитором Джакомо Пуччини.



Спектакль обещает стать яркой демонстрацией талантов. В состав актерского состава входят известные исполнители из Израильской оперы, а также увлекательный ансамбль танцоров и хористов Израильской оперы в сопровождении Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.



Шоу начнется в 20:30.

