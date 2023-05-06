



В Нью-Йорке выставят самую старую еврейскую Библию в мире

После Лондона, Тель-Авива и других городов старейшая в мире почти полная еврейская Библия будет выставлена на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, начиная с воскресенья.



Известная как Кодекс Сассун, книга, написанная одним еврейским писцом на 400 страницах пергамента около 1100 лет назад, будет выставлена на продажу в аукционном доме Sotheby's (1334 York Ave.) по предварительной записи до вторника, 16 мая. На следующий день она будет продана на аукционе и, по оценкам, принесет от 30 до 50 миллионов долларов , что, возможно, сделает ее самой дорогой книгой или документом, когда-либо проданным.



“Кодекс Сассуна уже давно занимает почитаемое и легендарное место в пантеоне сохранившихся исторических документов и, несомненно, является одним из самых важных и уникальных текстов в истории человечества, — сказал Ричард Остин, глобальный руководитель Sotheby's по книгам и рукописям. - При таком величии Кодекс обладает несравненным присутствием и авторитетом, которые можно вынести только из более чем 1000-летней истории”.



Кодекс Сассуна назван в честь коллекционера книг Дэвида Соломона Сассуна, члена влиятельной еврейской династии Сассун, который приобрел его в 1929 году, когда он снова появился спустя 600 лет. Сассун заплатил 350 фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно примерно 28 000 долларов.



Сассун добавил свой экслибрис на внутреннюю сторону обложки переплета, продолжив многовековую цепочку надписей, подробно описывающих принадлежность книги евреям, большая часть которых находится на территории современной Сирии. Запись не показывает, что произошло между разрушением синагоги, в которой она располагалась, и приобретением Сассуна.



Последним владельцем Кодекса Сассуна является Жаки Сафра , член легендарной еврейской банкирской семьи, которая заплатила за углеродный анализ, который определил его возраст примерно в 1100 лет.



Книга ненадолго выставлялась в Британском музее в 1982 году; ее просмотр на Sotheby's в Нью-Йорке - редкая возможность для публики увидеть древнюю книгу лично.



