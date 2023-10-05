



Театр "Русский балет" впервые в Израиле представляет "Щелкунчик"

Один из ведущих балетных коллективов мира (в 1-м составе!), потрясающая музыка Чайковского и виртуозная хореография Петипа и Вайнонена, в постановке Вячеслава Гордеева, роскошные декорации и костюмы, выполненные талантливыми художниками И. Нежным и Т. Тулубьевой - в этой постановке есть все, чтобы стать украшением предстоящего театрального сезона! «Щелкунчик» в постановке театра «Русский балет» — это замечательный семейный спектакль с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен!



Балет «Щелкунчик», созданный Петром Ильичем Чайковским по мотивам сказки Э.Т.А. Гоффмана «Щелкунчик и мышиный король», вот уже более ста лет остается одним из самых известных и любимых балетов на мировой сцене. Эта волшебная и трогательная история о силе любви, которой все подвластно – даже превращение игрушки в прекрасного принца, продолжает волновать сердца зрителей разных возрастов.



Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского дает безграничные возможности для нового творческого поиска балетмейстерам и танцовщикам. Неудивительно, что к этому балету обращались самые талантливые балетмейстеры мира, среди них Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Морис Бежар, Мэтью Борн, Юрий Григорович и многие другие. Либретто, созданное Мариусом Петипа, претерпело множество интерпретаций. Оригинальной стала версия Вячеслава Гордеева, который был одним из лучших балетных принцев, танцевал партию Щелкунчика-принца в спектакле Большого театра, а впоследствии по-своему раскрыл сюжет балета в театре «Русский балет».



Легенда русского балета Вячеслав Гордеев, выдающийся русский танцовщик, премьер Большого театра, посвятивший всю свою жизнь искусству балета, проявил свой талант и в качестве хореографа. Гордеев-хореограф завоевал авторитет и симпатии зарубежной балетной критики. В 1992 году, после триумфальных гастролей театра в Европе, Гордееву был присуждён приз «Лучший хореограф года», а затем —специальный приз Мориса Бежара.

У Государственного театра «Русский балет» свое особое, достойное место в мировом балете. Среди зарубежных и российских любителей балета этот коллектив пользуется заслуженной популярностью – на уровне Большого театра и Мариинского театра.



В спектакле принимают участие ведущие звёзды театра:

Анна Щербакова - прима-балерина, заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса, обладатель приза "Душа танца" в номинации "Звезда"

Дмитрий Котермин - премьер театра, заслуженный артист Московской области, лауреат международного конкурса

Светлана Устюжанинова - ведущая балерина, заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса

Юлия Звягина - прима-балерина, заслуженная артистка Московской области

Сиори Фукуда - ведущая солистка балета, лауреат международных конкурсов (Гран При, Золотая медаль)

Мстислав Арефьев - ведущий солист балета, лауреат всероссийского конкурса, лауреат международного конкурса

Оксана Гасникова - ведущая солистка балета, заслуженная артистка Московской области

Не пропустите самое яркое событие сезона!



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