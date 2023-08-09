



Скончалась старейшая народная артистка СССР

Не стало старейшей народной артистки СССР Юлии Борисовой: ей было 98 лет.



Актриса стала известна широкой публике после роли Настасьи Филипповны в картине «Идиот».



Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом сегодня, 8-го августа, сообщили в пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актриса служила с 1947-го года.



«Герой Труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот (последний прижизненный спектакль Евгения Вахтангова по сказке Карло Гоцци). Так уходит эпоха», — говорится в официальном сообщении.



Как отмечается на сайте театра, в последней просьбе артистка выразила желание, чтобы прощание состоялось исключительно в кругу семьи.

Напомним, что Юлия Константиновна родилась 17-го марта 1925-го года в Москве. В 1947-м году она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и в том же году была принята в труппу Государственного академического Театра имени Е. Б. Вахтангова, в котором прослужила до самой смерти.



Примечательно, что ее дебют на сцене этого учреждения состоялся еще в студенческие годы. На протяжении десятилетий она была ведущей актрисой театра и исполняла преимущественно главные роли. Всего Борисова воплотила более 60-ти персонажей, многие из которых вошли в золотой фонд, став визитной карточкой культурного учреждения.



При этом, на счету артистки не только множество спектаклей, а также несколько фильмов, в том числе роль Настасьи Филипповны в картине «Идиот».



