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ДДТ
13.07.2023 18:17 Евгения Маркова

Шевчук и ДДТ выпустили новый альбом “Волки в тире” – видео

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук представил новый альбом. Пластинка получила название “Волки в тире” и записана в сотрудничестве с Дмитрием Емельяновым.

Над альбомом музыканты работали с лета 2022 года. Два трека с альбома уже были представлены слушателям. Это песни “Родина, вернись домой” и “Похороны войны”.

Всего в альбом вошли девять композиций.

“Группа ДДТ находится в добром здравии, но иногда (музыканты меня поймут) хочется какого-то другого звука, саунда, поработать с другими музыкантами, найти новые интонации. И вот случилось. “, – прокомментировал Шевчук выход альбома.

По словам музыканта, группа пыталась добиться на пластике аналогового “лампового звука” в стиле 1970-х.

 

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