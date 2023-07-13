



Шевчук и ДДТ выпустили новый альбом “Волки в тире” – видео

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук представил новый альбом. Пластинка получила название “Волки в тире” и записана в сотрудничестве с Дмитрием Емельяновым.



Над альбомом музыканты работали с лета 2022 года. Два трека с альбома уже были представлены слушателям. Это песни “Родина, вернись домой” и “Похороны войны”.



Всего в альбом вошли девять композиций.



“Группа ДДТ находится в добром здравии, но иногда (музыканты меня поймут) хочется какого-то другого звука, саунда, поработать с другими музыкантами, найти новые интонации. И вот случилось. “, – прокомментировал Шевчук выход альбома.



По словам музыканта, группа пыталась добиться на пластике аналогового “лампового звука” в стиле 1970-х.