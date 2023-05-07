



Сэм Смит отменил концерт в Израиле из-за негативной реакции

Сэм Смит больше не будет выступать на музыкальном фестивале в Израиле из-за резкой негативной реакции со стороны ЛГБТК+ и палестинских активистов.



Организаторы фестиваля "Лето в городе" в Тель-Авиве в пятницу сделали заявление для СМИ: "из-за непредвиденных технических и логистических проблем 31 мая концерты этого вечера (включая Сэма Смита) не состоятся". Выступления, запланированные на 1 июня, включая английского поп-певца Робби Уильямса пройдут как и планировалось. Группа Papa Roach, которая изначально должна была выступить на разогреве у Смита, отменила свое выступление еще в марте.



Смит публично не комментировал отмену, но она последовала за крупной кампанией палестинских активистов, призывающих певца не поддерживать израильское государство.



"Выступления в Израиле могут показаться безобидными, но именно они позволяют Израилю продолжать массовую кражу жизни, земли и достоинства палестинцев", — написала Гадир Шафи, соучредитель Палестинского феминистского центра гендерных и сексуальных свобод в обращении к Смиту.



Петиция на Change.org , организованная американской правозащитной группой Adalah Justice Project с хэштегом #SamDontGo, по состоянию на пятницу собрала более 11 000 подписей. В петиции говорится, что "обеспокоенные фанаты, которые болели за вас и всю прекрасную квир- и транс-радость, изобилие и свободу, которые вы предлагали", просят Смита и его представителей не пересекать международную линию пикетов BDS и "стоять в знак солидарности с палестинскими гомосексуалистами и всеми палестинцами, борющимися за свои права человека и достоинство".



Исполнительный директор AJP Сандра Тамари заявила в пятничном заявлении , что отмена концерта "демонстрирует силу движения бойкота, отчуждения и санкций [BDS] за свободу Палестины, движения, сторонники которого давно призывают артистов выступить против израильского незаконная оккупация и режим апартеида".



