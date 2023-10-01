



Ранее нигде не выставлявшаяся картина Моне может быть продана за $65 млн

Международный дом Christie's в ноябре проведет аукцион современного искусства в Нью-Йорке, где будет продана никогда ранее не выставлявшаяся картина Клода Моне.



Полотно под названием "Le bassin aux nympheas" ("Пруд с кувшинками") было создано в период с 1917 по 1919 год, с 1972 года оно находится в неназванной частной коллекции. Оценка стоимости картины составляет не менее $65 млн, пишет Barron's.



"Это редчайшая вещь - заново обретенный шедевр", - заявил вице-председатель правления Christie's Макс Картер.



Кувшинки (также нимфеи, белые или водяные лилии) являются одним из прославленных сюжетов на картинах Моне (1840-1926). В 2018 году одно из порядка 250 изображений кувшинок кисти французского импрессиониста из коллекции Дэвида и Пегги Рокфеллеров было продано за рекордные $85 млн.