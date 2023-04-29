



Ноа Кирел на Евровидении: Прогнозы оценок и реакции

В это воскресенье Ноа Кирел выступит на Евровидении-2023 в Ливерпуле, где пройдет конкурс в этом году.



На ведущем фан-сайте WiwiBloggs выступление израильской певицы встречают прохладно, и их предварительная оценка 6,58 балла из 10. Израиль занимал 18-е место на сайте из 34 рассмотренных песен с потенциалом опуститься на 21-е место, учитывая, что последними тремя странами, которые будут рассмотрены, являются Испания, Финляндия и Швеция.



После публикации голосов 35 клубов Израиль находится на десятом месте, но всего с 64 очками, по сравнению с Финляндией, которая лидирует с 355 очками, и Швецией, которая ее почти догоняет с 346 очками. Пока только 19 клубов присудили Израилю оценку, большинство из них в диапазоне от 1 до 4 очков.



Важно подчеркнуть, что в этом году финалисты будут определяться только зрительским голосованием, без участия профессиональных судейских бригад.



По информации аналитических агентств, Израиль в настоящее время занимает седьмое место по шансам на победу с негативным настроем, выражающимся в падении до 2% шансов на победу, еще в прошлом шансы одержать верх достигали 4%. По вероятности выхода в финал Ноа занимает четвертое место с 95%, что всего на один процент меньше, чем у Финляндии, Швеции и Норвегии, которые находятся выше нее.



Удастся ли Ноа совершить чудо, будет известно уже на следующей неделе. В воскресенье израильская делегация вылетит в Ливерпуль, и уже в понедельник проведет первую репетицию в 12:30 по израильскому времени.



В среду Кирел выйдет на сцену в 16:50 по израильскому времени для второй репетиции. В отличие от предыдущих лет, на этот раз Европейский вещательный союз не допустит журналистов на вторую репетицию, и не будет пресс-конференций с участниками, “чтобы они могли сосредоточиться на своей песне”, согласно заявлению организаторов.



Гранд-финал состоится в субботу, 13 мая, в нем примет участие и Нета Барзилай.