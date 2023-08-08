



Незабываемый вечер: Кристина Агилера впервые выступит в Израиле

Кристина Агилера впервые выступит в Израиле на этой неделе перед 15 000 фанатов 10 августа в Live Park в Ришон ле-Ционе.



“Шалом Исраэль, я так взволнована тем, что наконец-то добралась до Тель-Авива. Это будет мое первое выступление в Израиле”, – говорит звезда в видеоролике, рекламирующем шоу. “Увидимся в Live Park 10 августа и проведем незабываемый вечер”.



Скорее всего, так и будет, поскольку известно, что Агилера устраивает одни из самых ярких шоу в мире поп-музыки.



В качестве гостя на концерте выступит Иден Бен Закен, исполнив дуэтом с Агилерой ее хит “Hurt”, с которым израильская певица прошла на X Factor, положив начало своей карьере.



Агилера очень популярна в Израиле, а слушатели Galgalatz считают ее хит “Beautiful” одной из лучших песен 2000-х.

