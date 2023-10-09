



Названа дата открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после большого пожара

Во Франции завершаются работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от сильного пожара в 2019 году. Президент Франции Макрон обещал открыть собор к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже, пишет Bloomberg.



К концу этого года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из самых важных частей восстановления здания: установка каркаса из массивных дубовых балок парящего шпиля. Это тщательно продуманное сооружение, сочетающее современные и средневековые методы строительства, жизненно важное для восстановления собора.



“Теперь мы уверены, что сможем выполнить работы в срок. Но мы знаем, что все может пойти не по плану. Это ежедневная борьба”, - сказал Филипп Жост, новый директор организации, занимающейся восстановлением Нотр-Дам де Пари.



Открытие намечается на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по-прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами.



Несмотря на это, посетители смогут увидеть выставку виртуальной реальности в рамках проекта и фотовыставку, посвященную текущей работе строителей.



Стоимость защиты собора от пожаров и устранения последствий составит около 700 миллионов евро, что вызывает вопросы в комитете доноров о том, хватит ли взносов для оставшихся работ, которые оцениваются еще в 170 миллионов евро и включают в себя масштабный ремонт интерьера.



Напомним, пожар в Нотр-Дам случился 15 апреля 2019 года. Спасатели тушили его почти сутки. Пожар уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль, и повредил внутренний интерьер.



Французские власти считают, что возгорание могло быть вызвано строительными работами, которые проводились в соборе в то время. В течение нескольких дней после пожара на восстановление собора было собрано более 1 миллиарда евро от благотворительных организаций со всего мира.