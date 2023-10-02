



Начался отбор в научные олимпийские сборные Израиля

Министерство просвещения и Центр ученых будущего начинает процесс формирования нового состава школьных олимпийских научных сборных. Отборочные экзамены состоятся в ближайшие недели.



Международные научные олимпиады проходят каждый год летом по таким предметам как математика, физика, химия, биология и компьютерные науки. За прошедшее лето израильские научные сборные достигли выдающихся результатов, в совокупности завоевав десятки медалей.







Международные научные олимпиады — это соревнования одаренных старшеклассников со всего мира с теоретическими и практическими знаниями в определенной области. Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются участникам в соответствии с их показателями, а совокупность этих результатов составляет рейтинг Израиля. Каждая сборная состоит из 4-6 учащихся.



Благодаря этим соревнованиям школьники знакомятся с самыми интересными и сложными научными задачами и приобретают навыки нестандартного мышления. Кроме того, тренировки развивают интерес к науке.







Путь в сборную, которой выпадает честь представлять страну на престижном международном соревновании, начинается с экзаменов по теоретическим знаниям. Кандидаты пройдут три основных этапа отбора. Первый этап начнется уже в этом месяце в режиме онлайн: по компьютерным наукам - 16.10; по биологии – 16.10 и 18.10; по химии – 18.10 и 22.10; и по физике – 08.11. Речь идет о тестах на способности к математическому и научному мышлению.



Затем, по всей стране, пройдёт второй этап отбора, включающий тесты на знания в научной области. Третий и заключительный этап состоится в ВУЗах, в которых команды будут тренироваться.







Отбор проводится для учащихся 10-12 классов (י'-י"ב). Чтобы записаться на экзамены и подготовиться к ним, а также за дополнительной информацией пройдите по ссылке на сайт министерства просвещения: https://edu.gov.il/tech/Science-Olympic/Pages/home_page.aspx



