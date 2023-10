На своем шоу поп-звезда Бруно Марс признался в любви к Тель-Авиву

В среду вечером суперзвезда поп-музыки Бруно Марс продемонстрировал свой "24K Magic" в Тель-Авиве во время своего первого из двух полностью проданных концертов в Израиле.



"Тель-Авив!" - крикнул он восторженной толпе из более чем 60 000 человек, собравшихся в парке Яркон, чтобы увидеть первое в истории шоу исполнителя в еврейском государстве. "Хулиганы" добрались до Израиля".



Не останавливаясь ни на минуту - не считая нескольких вытираний полотенцем своего правильно предсказанного пота - Марс исполнял хит за хитом, очаровывая разношерстную публику, собравшуюся в Тель-Авиве.



Он начал выступление со своего хита "24K Magic", когда над сценой взлетели золотые фейерверки, затем перешел к "Finesse", а затем к "Treasure", и восторженные зрители подпевали каждому слову.



ברונו מארס, עכשיו גם בעברית pic.twitter.com/OgZcfAHCTL — Raz Shechnik (@RazShechnik) October 4, 2023

Публика ликовала и кричала, когда поп-звезда демонстрировал, как много он узнал о стране перед приездом в Израиль.Самый большой сюрприз вечера случился ближе к концу выступления, когда Марс ненадолго отлучился со сцены, а его клавишник Джон Фоссит сыграл инструментальную версию очень своевременной классической израильской детской песни "Шломит бона сукка"Наоми Шемер, а удивленная и восхищенная публика подпевала ему.Марс завершил концерт мощным исполнением песен "Locked Out of Heaven" и "Just the Way You Are", а на бис исполнил свой самый популярный хит "Uptown Funk".