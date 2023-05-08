



Музеи бесплатно откроют двери в честь Международного дня музеев

Учреждения, предлагающие доступ к выставкам, семинарам и экскурсиям в рамках мероприятия, приуроченного к школьным каникулам Лаг ба-Омер.

Израиль отмечает Международный день музеев во вторник, и в течение дня вход в десятки музеев бесплатный.



Это хороший день, чтобы предложить бесплатный вход, так как это также Лаг ба-Омер, еврейский праздник, который также является выходным для школьников.

В музеях пройдут различные мероприятия и специальные экскурсии, беседы в галереях и творческие мастерские для детей.



Международный день музеев ежегодно отмечается во всем мире в течение последних 40 лет с целью повышения осведомленности общественности о вкладе музеев в общество, поощрения учреждений к расширению своего кругозора и превращению областей науки, искусства, архитектуры, истории и культуры в наследие, доступное для широкой публики.



В 2022 году в мероприятии приняли участие более 37 000 музеев из 158 стран, включая Израиль.



Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со списком участвующих музеев, доступным на иврите, арабском и английском языках.