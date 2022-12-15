



Капитанами рождаются

Капитан легендарной рижской команды КВН, самый популярный капитан КВН в СССР, официально занесенный в книгу рекордов Гиннесса и миллионер, сделавший состояние в рекламном бизнесе в США – это один и тот же человек, Юрий Радзиевский. В Израиль Юрий приехал представить свою автобиографию «Капитан», больше похожую на приключенческий роман. Перед встречей с читателями в пятницу, в АНУ – Музее еврейского народа , Юрий рассказал о книге.

Если бы вам надо было дать логлайн книги? В одно предложение?



– Нам записывают в книгу судеб будущее, а я записал в книгу одной судьбы прошлое.

Книга называется «Капитан». Вы капитан по жизни? Есть люди, которые рождаются лидерами, рождаются капитанами, но не каждому дано ими стать. У вас получилось, и вы до сих пор под парусом.



– Я двигаюсь быстрее, чем полезно для здоровья, это бег по жизни, который начался в советском союзе и потом продолжился в Америке. Когда я вдруг остановился, я оглянулся и увидел, что произошло со мной за последние 50 лет, или даже больше – с рождения. Столько невероятных событий, которые я захотел осознать. И я нашел способ выразить этот процесса осознания – написать книгу. К этому меня, кстати, подтолкнул и внук. Внук у нас – первый настоящий американец в семье, и я надеюсь, что он не захочет стать президентом, хотя имеет на это право, как рожденный в США, потому что плохая это работа, быть американским президентом. Он очень тянется к русскому языку, заставляет нас говорить с ним по-русски и настолько интересуется нашими корнями, нашим прошлым, нашими истоками, что попросил меня написать книжку. Я пообещал ему и написал книгу «Капитан».



До написания книги я был мастером короткого жанра. В КВНе это 30 секунд. В США, в бизнесе, все тоже нужно выражать максимально сжато, очень быстро и точно, потому что ни у кого нет времени. Это тот же короткий жанр с мгновенной реакцией. Так что опыт КВН очень пригодился.



То есть у вас КВН плавно перенесся на американскую почву?



– Совершенно верно. В какой-то мере тот бизнес, в котором мы варились – это шоу-бизнес. Потому что мы продавали что-то неосязаемое. Что такое реклама? Что такое стратегия маркетинга? Это неосязаемое. Ты подаешь идеи, направления развития, и это все недоказуемо. Потому что после всех попыток доказать, что ты прав, что это должно быть красным, а не зеленым, и идти надо немножко направо или немножко налево, все равно решение за шестым чувством. Вот это шестое чувство и приходилось поддерживать в клиентах. А это уже шоу-бизнес. Это эмоции со стороны тех, кто рассказывает историю, то есть нас, рекламщиков, и реакция рекламодателей, то есть наших клиентов. Клиенты были большие, и часто я себя, особенно в последние годы, ловил на мысли: вот сидит передо мной председатель совета директоров компании Fortune 500. А я, мальчишка с Малой Бронной, рассказываю ему как жить, куда двигать компанию, как ее переименовать и почему.

Это все было поразительно, неожиданно, необъяснимо и совершенно непредсказуемо.

Последняя глава в книге так и называется: «Предсказуемость непредсказуемого», потому что вся жизнь моя состояла из непредсказуемого.



Вы рассказываете просто сериал «Медмен» сейчас.



– Наше первое агентство купила в 1981 году компания Ogilvy. По их образу и подобию и был снят сериал «Медмен». Это был конец великой эры в рекламе, к которой я успел прикоснуться. В книге я рассказываю о Дэвиде Огилви, который тогда уже жил во Франции, в своем замке и дистанционно управлял компанией. Председатель Ogilvy Бил Филипс написал ему, что вот мы нашли компанию, которая принадлежит иммигранту из Советского Союза, и нам безумно интересно, чтобы они были с нами – это то, чего сейчас не хватает для многих клиентов, и попросил благословения. Дэвид Огилви ответил очень коротко: «Проверьте его чин в КГБ. Ниже полковника не покупайте!» В этом весь Дэвид Огилви. Это был гениальный человек. Потом они нас купили, и был момент, когда он пришел ко мне и (не буду пересказывать книгу) я прикоснулся к этому великому в рекламе. Русское слово «реклама» унизительно для этого искусства.

Потому что по большому счету это стратегия, это выстраивание будущего, в которое клиенты должны поверить. Это искусство.



Вы написали книгу очень быстро. Всего за год, хотя книга очень объемная. Трудно было писать? Вы в Штатах 50 лет, а книга написана на прекрасном русском языке. Как вы его сохранили?



– Я не предпринимал никаких попыток сохранить русский язык. Я боролся за то, чтобы овладеть английским, достаточно хорошо, чтобы успешно работать в этой области.



Просто вы говорите без малейшего намека на то, что прожили такую большую жизнь в Америке. Это большая редкость.

Без хвастовства. В Советском Союзе, во времена КВНа, у меня был абсолютный русский язык. Я соткан из него. И поэтому потерять его было невозможно. Это в генах сидит. Я когда научился читать в 5-6 лет, моей любимой книгой была «Речи знаменитых российских адвокатов». Моя папа был адвокат, и я зачитывался ей. Мне просто повезло.



Вы знаете, с чего начнете презентацию книги?



– Понятия не имею. Если я попробую написать для себя заметки о том, что мне нужно сказать, я провалюсь. Мне нужно выйти на сцену и увидеть глаза зрителей.

Израильская аудитория отличается от рижской, с которой я недавно встречался.

Книга вышла пару месяцев назад, и случайно была напечатана в Риге. Оказывается, в Риге очень многие помнят меня, так что получилось символично. Рижская аудитория помнила даже больше, чем помню я, помнила мои шутки, какие-то моменты КВН-овские.

Хотя 53 года после этих КВН-ов прошло. С ними было легко. Они не были иммигрантами как израильтяне. Это были русскоговорящие, живущие в Латвии, которые не знают, что такое иммиграция, не знают, что такое начать жизнь с самого начала, что такое прыгнуть в черную дыру, понятия не имея, что тебя ждет после этого прыжка. Здесь аудитория другая.

В принципе, такая книга может быть написана о каждом из моих израильских читателей. Конечно, иммиграция в Америку в те годы отличалась от иммиграции в Израиль. Здесь иммигрантов ждут, а там нас никто не ждал.



Приходилось импровизировать? Как всю жизнь на сцене?



– Приходилось импровизировать без языка, вот в чем дело (смеется).



Начало в 11:00



После презентации гостей ждет экскурсия по Музею на тему «Еврейский юмор».

УЛ. Клаузнер, 15, Тель-Авив, кампус тель-авивского университета.





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