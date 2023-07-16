



Эйфорически весело: В Финляндии для инсталляции обнажилось около тысячи человек

В Финляндии в городе Куопио около тысячи человек разделись перед известным фотохудожником Спенсером Туником. Они участвовали в инсталляции.

Участники назвали этот опыт “эйфорическим, веселым и откровенным”, сообщает издание Yle.



В местном фотоцентре хотели устроить выставку работ фотохудожника, однако художник выразил желание сделать новые фотографии.



Отмечается, что мастер намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулось почти тысяча человек.



Среди участников были местные жители, приезжие из других частей Финляндии, а также из-за границы.



Каждый участник установки получит экземпляр работы на память.

En Finlandia, esta gente desnuda y mostrando sus cositas, posó para el fotográfo Spencer Tunick. pic.twitter.com/mRxjpA8UUx — Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 16, 2023