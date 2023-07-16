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Эйфорически весело: В Финляндии для инсталляции обнажилось около тысячи человек
16.07.2023 20:52 Евгения Маркова

Эйфорически весело: В Финляндии для инсталляции обнажилось около тысячи человек

В Финляндии в городе Куопио около тысячи человек разделись перед известным фотохудожником Спенсером Туником. Они участвовали в инсталляции.
Участники назвали этот опыт “эйфорическим, веселым и откровенным”, сообщает издание Yle.

В местном фотоцентре хотели устроить выставку работ фотохудожника, однако художник выразил желание сделать новые фотографии.

Отмечается, что мастер намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулось почти тысяча человек.

Среди участников были местные жители, приезжие из других частей Финляндии, а также из-за границы.

Каждый участник установки получит экземпляр работы на память.

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