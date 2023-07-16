Эйфорически весело: В Финляндии для инсталляции обнажилось около тысячи человек
В Финляндии в городе Куопио около тысячи человек разделись перед известным фотохудожником Спенсером Туником. Они участвовали в инсталляции.
Участники назвали этот опыт “эйфорическим, веселым и откровенным”, сообщает издание Yle.
В местном фотоцентре хотели устроить выставку работ фотохудожника, однако художник выразил желание сделать новые фотографии.
Отмечается, что мастер намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулось почти тысяча человек.
Среди участников были местные жители, приезжие из других частей Финляндии, а также из-за границы.
Каждый участник установки получит экземпляр работы на память.
En Finlandia, esta gente desnuda y mostrando sus cositas, posó para el fotográfo Spencer Tunick. pic.twitter.com/mRxjpA8UUx— Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 16, 2023
Cerca de mil personas desnudas se reunieron este sábado por la noche en las calles y playas de Kuopio, en el centro de Finlandia, convocadas por el fotógrafo plástico estadounidense Spencer Tunick. https://t.co/YCVLyhwHSV— El Observador (@ObservadorUY) July 16, 2023