Disney представил уникальную скульптуру к 100-летнему юбилею – видео

В рамках программы Create 100, посвященной своему столетию, Disney представил единственную в своем роде скульптуру.



“The Structural Sorcerer” основана на оригинальной иллюстрации к 90-летию Микки Мауса, созданной легендарным дизайнером Вирджилом Абло. Это знаменует собой старт Create 100 – глобального праздника творчества по случаю столетия компании.



В Create 100 представлено все – от комиксов до воссоздания легендарного реквизита для фильмов. Созданные для программы произведения искусства и предметы в дальнейшем будут проданы с аукциона в пользу фонда Make-A-Wish.



В их создании приняли участие Бейонсе, французский модельер Кристиан Лабутен, креативный директор Swarovski Джованна Энгельберт, китайский пианист-виртуоз Ланг Ланг, пионер моды Томми Хилфигер и знаменитый бразильский художник Вик Мунис.



“Вечные истории и персонажи Диснея оставили неизгладимый след в мировой поп-культуре, невзирая ни на какие границы, отрасли и поколения”, – говорят в Disney. “Мы не могли придумать лучшего способа отметить 100-летие компании, чем сотрудничать с этим выдающимся коллективом в поддержку Make-A-Wish”.

✨ We're thrilled to celebrate 100 years of @Disney with the launch of Create 100 – a global initiative celebrating creativity to inspire the next generation of talent!



The Structural Sorcerer, inspired by original artwork by Virgil Abloh, can be seen at the RCA this summer! pic.twitter.com/iTmkYkwKmP