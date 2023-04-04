



Детское Евровидение-2023: объявлен город во Франции, где пройдет конкурс

На Детском Евровидении в 2022 году победил представитель Франции, поэтому именно в этой стране пройдет конкурс в 2023 году. Европейский языковой союз и французское телевидение сообщили, что определились с городом – Junior Eurovision-2023 пройдет в Ницце.



После второй победы Франции через три года организаторы скрупулезно выбирали новое место для проведения. Это будет жемчужина Ниццы – Palais Nikaïa.



"Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидения через 2 года после впечатляющего шоу в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в ближайшие месяцы над еще одним увлекательным шоу", – сообщил исполнительный супервайзер JESC.



Также известная дата Детского Евровидения – это воскресенье, 26 ноября. Пока остаются неизвестными слоган и логотип конкурса.



В прошлом году музыкальный конкурс для детей и юношества проходил в Армении. Победу одержала Франция, а именно 13-летний артист Lissandro с песней Oh Maman!