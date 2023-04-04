



Анонсированное приложение Apple Music Classical уже можно загрузить в App Store

Компания Apple объявила о запуске нового музыкального приложения Apple Music Classical. Программа предлагает пользователям доступ к более чем пяти миллионам треков классической музыки, эксклюзивных альбомов и сотен плейлистов. Приложение, также содержащее профили и биографии композиторов, уже доступно для загрузки в App Store.



Apple Music Classical – это премиум-сервис, бесплатный для тех, кто уже имеет подписку на Apple Music. Он содержит высококачественные треки разных жанров классической музыки, включая оркестровую, хоровую и оперную, что делает его идеальным ресурсом для любителей классической музыки.



Профили композиторов в приложении предоставляют пользователям много информации о выдающихся классических композиторах мира, включая их биографии и ключевые произведения. Слушатели могут легко искать конкретных композиторов или пролистывать обширный каталог музыки в фонотеке, чтобы открывать для себя новые произведения.



Apple Music Classical доступна только для пользователей iOS, но Apple объявила о планах выпустить приложение и для Android в ближайшее время. Ожидается, что этот шаг увеличит охват сервиса, сделав его доступным для миллионов пользователей Android по всему миру.

