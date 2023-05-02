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Aerosmith анонсировали прощальный тур
02.05.2023 13:02 Наталья Богинская

Aerosmith анонсировали прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур, который начнется в сентябре 2023 года.

Тур под названием Peace Out стартует 2 сентября в американском штате Филадельфия. Музыканты обещают дать 40 концертов, посвященных своей 50-летней карьере.

Финальным выступлением Aerosmith станет шоу в Монреале, запланированное на 26 января 2024 года.

"Я думаю, время пришло", – прокомментировал гитарист Джо Перри решение группы завершить гастрольную деятельность.

Всем участникам группы уже исполнилось 70 лет, а лидеру Стивену Тайлеру – 75 лет.

В ходе выступлений Aerosmith исполнят хиты разных лет, такие как "Crazy", "Janie's Got a Gun" и "Livin on the Edge".

Группу Aerosmith основали в 1970 году в Бостоне вокалист Стивен Тайлер, гитарист Джо Перри, басист Том Хэмилтон и барабанщик Джои Крамер, к которым чуть позже присоединился гитарист Брэд Уитфорд. В 1973 году вышел их первый альбом – “Aerosmith”

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