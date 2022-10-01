



Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



Так, согласно подписанному документу, в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" внесены изменения.



Из ранее изданного Указа Президента Украины исключен абзац, который определял сроки призывной компании. Это значит, что призывная кампания в Украине в октябре-декабре проводиться не будет. Кроме того, отменена демобилизация.